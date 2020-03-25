Архангельск, , 16:26 — REGNUM В то время как малый бизнес Архангельской области считает объемы потерянный выручки из-за нового коронавируса, крупнейший в Европе производитель бумаги и картона — Архангельский ЦБК — продолжает работать в штатном режиме.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Архангельского ЦБК, в условиях существующей эпидемиологической обстановки все предприятия Группы компаний Pulp Mill Holding и «Титан» проводят мониторинг всех бизнес-процессов компаний. Это касается производства, закупки сырья и взаимодействия с партнерами и поставщиками.

Так, предприятие продолжает наращивать объемы самой востребованной на сегодняшний день продукции — туалетной бумаги и полотенец.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в целях предупреждения рисков для здоровья сотрудников в условиях непрерывного производства в компаниях объявлены дополнительные меры безопасности. Среди них: переход на дистанционную работу части сотрудников офисов, приостановка командировок и ограничение допуска посетителей на предприятия, отмена очных совещаний, введение бесконтактного температурного контроля на пропускных пунктах, обязательная дезинфекция помещений, информирование сотрудников в режиме онлайн о короновирусе на интранет-порталах предприятий, соблюдение всех правил ВОЗ и др», — сообщили в пресс-службе.

Справка:

Архангельский ЦБК основан в 1940 г.

Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий.

Единственный акционер АЦБК — австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.