Тбилиси, , 16:18 — REGNUM Снимать наличные средства в торговых точках и обслуживающих объектах разрешили жителям Грузии. Соответствующий приказ главы Национального банка Грузии Кобой Гвенетадзе был опубликован 25 марта на сайте Законодательного вестника Грузии.

«В соответствии с данным изменением, у торговых и обслуживающих объектов появляется право предложить покупателям снять наличные деньги с карты», — прокомментировали в Нацбанке данный документ журналистам агентства Report.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии веден режим чрезвычайного положения. Многие торговые объекты закрыты. Власти призывают жителей держаться друг от друга на расстоянии двух метров.

Читайте ранее в этом сюжете: На въезде в зону строгого карантина в Грузии ужесточили контроль – СМИ