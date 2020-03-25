Милан, Италия, 25 марта 2020, 16:02 — REGNUM Лидеры девяти стран ЕС предлагают Евросоюзу начать выпуск так называемых «коронабондов», передает информагентство ANSA в среду, 25 марта.
Инициатором обращения был премьер-министр Италии Джузеппе Конте, его поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а также лидеры Испании, Португалии, Словении, Греции, Люксембурга, Бельгии и Ирландии.
Речь идет о механизме экстренных мер финансовой помощи для противодействия последствиям коронавируса и вызванных пандемией ограничений.