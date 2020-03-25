Москва, , 16:02 — REGNUM Несмотря на целый ряд сравнительно оптимистичных для нефтяного рынка моментов, — цены на нефть марки Brent по-прежнему не хотят устойчиво держаться даже на уровнях вокруг $28 за баррель, куда они смогли подняться к середине недели благодаря отскоку акций и индексов в пределах от 5% до 8% на большинстве фондовых площадок мира, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Петр Пушкарев.

«Нефть до конца недели будет отслеживать исключительно динамику биржевых индексов по акциям и новости о возможных вариантах окончания карантина в США или Европе, но вероятно такие новости будут отложены как минимум до первых чисел апреля. Поэтому остаётся ощущение, что технически и на эффекте инерции нефть всё ещё может нырнуть глубоко под $20 за баррель в моменте, правда ненадолго, наведя на рынки приличного шороху.

Но если даже это и произойдёт, то в качестве следующего хода можно ждать быстрого восстановления цены. На руку в этом плане играют призывы от G20 к нефтеэкспортёрам поладить, плюс конкретное желание американцев договоритьсяс саудитами, сбалансировать хоть немного ценовую политику.

А в минус любым попыткам соглашений работает фактическая бессмысленность любых формальных ограничений на объёмы добычи в условиях, когда состояние сырьевого рынка определяется вовсе не предложением, а исключительно эмоциональной неопределённостью относительно потребностей в поставках, и насколько именно и как надолго снизится эта потребность де-факто в условиях приостановленных производств и ограничения перемещений: ясно только, что много топлива прямо сейчас никому не нужно, но и непонятно, сколько всё-таки нужно.

Страшилки страшилками, и прогнозы про $5 или $10 за баррель можно давать сколько угодно, но одновременно у нефтетрейдеров уже велико и с каждым днём растёт искушение закупиться про запас, пока исторически низкие цены вот они, никуда не делись, а будет ли ещё ниже — ведь никто доподлинно не знает.

Так что договариваться если о чём-то и можно, так это о прекращении бессмысленного демпинга на деле, да и на словах — хотя бы о разумной нижней планке, глубже которой экспортёрам можно было бы сообща решить не опускаться, предлагая поставки, чтобы и не жалеть потом самим, и не ломать рынок остальным. Сбивать всем цены себе в убыток, ожидая, пока сама собой загнётся сланцевая отрасль — нереалистично», — считает эксперт.

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