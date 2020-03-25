Киев, , 16:06 — REGNUM В борьбе с короновирусом продление на Украине общенационального карантина никак не поможет, но экономику страны это решение точно уничтожит, заявил в своем комментарии 25 марта украинский экономист Александр Охрименко.

Эксперт саркастически отмечает, что властям Украины теперь можно в принципе не отменять карантин, поскольку «на руинах все и так будет тихо и спокойно».

Также он подчеркивает, что в режиме чрезвычайной ситуации, объявленной сегодня Украине, «шикарно можно воровать».

«Обещают, например, что теперь будут мыть тротуары и дороги. Даже сложно представить, сколько украдут эти борцы с короновирусом из госбюджета Украины под видом мойки дорог», — заявил Охрименко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня правительство Украины приняло решение о продлении карантина до 24 апреля. Экономисты подсчитали, что цена такого решения в экономическом контексте — $22,5 млрд прямых потерь и 25% безработицы.