Пекин, , 16:11 — REGNUM Китай возобновил закупку американского сжиженного газа в рамках реализации первой фазы торгового соглашения с США. Об этом сообщает 25 марта Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что китайские власти согласились отменить пошлины в размере 25% на импорт сжиженного газа из США, как о том просили около десяти китайских компаний. Это в частности China Gas Holdings и Oriental Energy.

Закупка СПГ возобновлена китайской стороной после перерыва, длившегося более полутора лет.