, 15:49 — REGNUM Из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом ВВП Украины в годовом измерении упадет как минимум на 15%, заявил 25 марта в комментарии изданию «Гордон» украинский экономист, экс-заместитель главы НБУ Александр Савченко.

В долларах внутренний валовый продукт Украины составляет $150 млрд, значит, падение на 15% — это $22,5 млрд потерь, подсчитал эксперт. Безработица, по оценке специалиста, вырастет до 25%, а реальные доходы граждан в среднем упадут примерно на 15%.

«Почему? Ответ прост: ограничительные меры уже зацепили четверть валового внутреннего продукта страны — торговлю, транспорт, перевозки, туристический, отельный и ресторанный бизнес… Вскоре ограничительные меры повлияют и на другие сферы, в частности на строительный бизнес», — заявил Савченко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлило общенациональный карантин еще на 30 дней — до 24 апреля.