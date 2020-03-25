Сеул, , 16:22 — REGNUM Правительство Южной Кореи выделит 20 трлн вон на поддержку экспортно-импортных компаний страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.

По данным источников, данное решение было принято на втором правительственном антикризисном совещании, прошедшем под председательством министра стратегии и финансов Хон Нам Ги.

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Известно, что помощь компаниям будет оказана через Экспортно-импортный Банк Кореи.

Отмечается, что правительство приняло решение увеличить срок погашения кредитов и займов до одного года, а также сократить процентную ставку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Южной Кореи приняло решение об увеличении до 100 трлн вон (~$80 млрд) пакета мер помощи южнокорейским компаниям.

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