Париж, , 15:47 — REGNUM Государственный долг Франции достиг 98,1% валового внутреннего продукта (ВВП) на конец 2019 года, сообщает Le Figaro.

Согласно данным, опубликованным национальным институтом статистики, государственный долг Франции остается стабильным в течение одного года и ниже целевого показателя правительства, который составлял 98,8%.

В последнем квартале 2019 года государственный долг сократился на 34,6 млрд евро по сравнению с предыдущим кварталом.

Напомним, Маастрихтский договор предусматривает, что государственный долг государств еврозоны не должен превышать 60% ВВП.