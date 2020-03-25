Стокгольм, , 15:45 — REGNUM Крупнейший шведский автоконцерн Volvo отменил запланированное ежегодное собрание акционеров. Правление было вынуждено пойти на такой шаг из-за неясной развивающейся ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 25 марта сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

«Мы считаем, что в настоящее время ответственность за откладывание общего собрания акционеров заключается в том, чтобы оценить, как развивается ситуация», — заявил председатель Совета директоров Карл-Хенрик Сванберг.

Производитель грузовых автомобилей Volvo отмечает, что сам факт отложенной встречи дает компании больше времени для оценки финансовых последствий экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Напомним, что 20 марта Volvo принял трудное решение об увольнении всех сотрудников в Швеции из-за коронавируса. Решение затронуло около 20 000 сотрудников и около 5000 консультантов.

«Мы внимательно следим за изменениями в Совете директоров в отношении того, насколько сложившаяся ситуация, в которой находится весь мир, влияет на Volvo Group и ее спрос на продукты и услуги компании», — добавил Карл-Хенрик Сванберг в своем пресс-релизе.