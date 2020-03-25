Ташкент, , 15:38 — REGNUM Центральный банк Узбекистана рекомендовал коммерческим банкам смягчить условия погашения кредитов до 1 октября 2020 года, сообщает 25 марта издание Kun.uz.

Кредитные условия рекомендовано изменить предприятиям, которые испытывают сложности из-за дополнительных мер по борьбе с коронавирусом.

В частности, Центробанк объявил «кредитные каникулы» для индивидуальных заемщиков или предпринимателей на основе заявления. Условия будут изменяться, исходя из реальных возможностей заемщика.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта Центральный банк Узбекистана рекомендовал коммерческим банкам продлить сроки возврата платежей по кредитам.

Читайте ранее в этом сюжете: Банкам Узбекистана рекомендовали продлить сроки по кредитам