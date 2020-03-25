Душанбе, , 15:20 — REGNUM За январь-февраль 2020 года объём оптовой и розничной торговли в Таджикистане выросна 52,4 млн долл. или на 11,2% в сопоставимых ценах в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и составил 514,4 млн долл. по официальному курсу Национального банка страны, сообщает Агентство по статистике при президенте Таджикистана.

По данным ведомства, из вышеуказанной суммы на продовольственных и смешанных рынках было реализовано товаров на общую сумму свыше 169 млн долл. или 41,1% к общему розничному товарообороту страны.

Так, животных было реализовано на сумму более 43,3 млн долл., нефтепродуктов и газа — почти на 95 млн долл., а легковых и грузовых автомашин — на 8,9 млн долл.

При этом удельный вес продовольственной группы товаров в общем объёме товарооборота составил порядка 209 млн долл. или 48,5%, непродовольственных товаров — 218 млн долл. или 51,5%.

Среди продовольственной группы товаров преобладают мясо и колбасные изделия — 15,4%, хлеб и мука — 11,8%, сахар и кондитерские изделия — 6,8%, а также овощи и растительное масло — 6,1% и 5,1% соответственно.

В общем объёме продажи в непродовольственной группе товаров преобладают нефтепродукты, автомобили и запчасти для них, стройматериалы, электротовары, обувь и ткань.