Брюссель, , 15:22 — REGNUM Европейскому союзу необходимо защитить свои стратегические компании от установления над ними иностранного контроля в период спада экономики, связанного с пандемией коронавируса. Об этом говорится в письме глав государств и правительств девяти стран ЕС, направленном 25 марта главе Евросовета Шарлю Мишелю, сообщает пресс-служба правительства Испании.

Авторы письма указали, что им нужно убедиться в возможности дальнейшего функционирования внутри содружества основных производственных связей, а также в том, что «никакие стратегические активы не станут жертвами враждебных поглощений» в условиях возникших трудностей.

Президент Франции, премьер-министры Бельгии, Греции, Италии, Ирландии, Испании, Люксембурга, Португалии и Словении подчеркнули, что приложат все усилия для гарантий производства и распространения важнейшего медицинского оборудования и средств защиты. Их будут доставлять туда, где в них нуждаются больше всего.

Письмо было направлено в Брюссель в преддверии назначенной на 25 марта видеоконференции глав государств и правительств ЕС по коронавирусу.

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