Самара, , 15:10 — REGNUM Выплата пособий в Самарской области будет продлеваться без обращения граждан и без дополнительного подтверждения нуждаемости. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данные меры направлены для недопущения распространения нового коронавируса.

Отмечается, что нововведение относится к выплатам ежемесячного пособия на ребенка, пособия на питание ребенка, социальных пособий, компенсации части родительской платы и пособия на ребенка в студенческой семье в текущем году.

По словам чиновников, данные меры позволят существенно уменьшить число граждан, которые посещают органы социальной защиты, тем самым разгрузить соцучреждения на время противовирусной кампании.

Отмечается, что решение о продлении выплаты субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг будет приниматься после соответствующего обращения.

Сообщается, что прием граждан будет производиться по предварительной записи.

Читайте ранее в этом сюжете: Число случаев заражения коронавирусом в Киргизии выросло до 44