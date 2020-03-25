Сеул, , 15:12 — REGNUM В феврале 2020 года индекс физического объема экспорта Южной Кореи составил 104,74 пункта, что на 11,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Известно, что в декабре прошлого года показатель вырос на 7,7%, однако в январе снова упал на 3,5%.

Эксперты отмечают, что несмотря на распространение коронавируса объём экспорта полупроводников, компьютеров, оптических и электронных устройств вырос на 30,5%. Тем не менее, объём экспорта транспортного оборудования сократился на 5%

Индекс физического объема импорта также вырос на 1,5%, до 98,04 пунктов. Объём импорта компьютеров, электронных и оптических устройств вырос на 18,7%, угля и нефтепродуктов — на 35,5%.