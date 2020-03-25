Москва, , 14:59 — REGNUM Темы субсидирования тарифов ЖКХ региональными бюджетами и, тем более, сенсационную возможность отмены оплаты населением коммунальных услуг из-за пандемии коронавируса нужно освещать очень осторожно, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя предложение о временном прекращении оплаты ЖКУ.

«В первую очередь нужно обращать внимание по этому вопросу на высказывания первых лиц в федеральном правительстве, губернаторов и глав города, а не на мало кому известных деятелей НКО и неизвестных ассоциаций.

Люди в России зачастую долго живут в сложных жизненных ситуациях: нет роста доходов, зарплаты у предпенсионного возраста населения зачастую ниже среднего по тому или другому региону страны.

Но это не повод вселять надежду на обнуление квартплаты из-за пандемии, распространение в России, которой на конец марта очень скромное не такое тревожное, как у наших соседей в ЕС и в Китае.

Стоит предложить непосредственно поддержать те категории населения, которые заболели коронавирусом, а также лишившихся работы представителей малого и среднего бизнеса. Обязательное предоставление такой льготы — отсутствие задолженности за «коммуналку» на уровне 10 тыс. руб. и выше.

Тема своевременной оплаты за коммунальные услуги в России очень злободневная, миллионы граждан с большим опозданием перечисляют ежемесячные платежи порой за давно оказанные услуги. В этой связи давно пора внедрить прогрессивную шкалу скидок самым порядным и организованным гражданам.

Ежемесячная скидка на оплату услуг ЖКХ таким гражданам может находиться в диапазоне 10−25%. Такой инструмент взаимодействия с населением практически может обнулить всю задолженность перед ЖКХ.

На конец 2019 года они составляли почти 1,5 трлн руб., это очень впечатляющая цифра. Для примера, планируемая в 2020 году доходная часть бюджета Москвы составляет 2,7 трлн руб.», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Василий Власов предложил частично помочь гражданам, оказавшимся из-за карантина по коронавирусу в сложной экономической ситуации.

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