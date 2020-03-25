Москва, , 14:56 — REGNUM Маленькие и средние туристические компании РФ оказались в самом тяжёлом положении в связи с закрытием многих заграничных направлений. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 25 марта заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«В самом тяжёлом положении оказываются маленькие и средние туристические компании, — призналась она. — Крупные операторы в наиболее надёжной позиции сейчас — и подушка безопасности больше, и направлений было больше. Снижение даже небольшого потока на небольшом количестве направлений уже нанесло довольно серьёзный удар по маленьким и средним компаниям. Крупному туроператору проще. Это одно обстоятельство. Рынок мобилизован и не собирается сворачиваться, и это касается в первую очередь крупных компаний. И крупные компании этот штопор переживут. И они станут просто сильнее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе рассказала, что в России внутреннее направление туристического отдыха бронируется достаточно активно.

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