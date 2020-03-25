25 марта 2020, 14:51 — REGNUM В России внутреннее направление туристического отдыха бронируется достаточно активно. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 марта, на пресс-конференции заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
По её словам, пока Россию бронируют те, кто, видимо, и так собирался и, может быть, какая-то доля перешла из других направлений.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прозвучал прогноз, что подорожание топлива может обернуться подорожанием отдыха на внутренних курортах России.