, 14:51 — REGNUM В России внутреннее направление туристического отдыха бронируется достаточно активно. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 марта, на пресс-конференции заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Пока даже с учётом того, что внутренний рынок — самый активный по бронированиям и объём продаж достаточно неплохой, я не вижу никаких предпосылок для опасений по поводу того, справятся ли наши курорты или не справятся, — сказала она. — Нет ощущения, что происходит явное и активное перераспределение спроса с зарубежных направлений на внутренние. Внутреннее продаётся достаточно активно, но всё равно это не те миллионы туристов, которые не поехали на Средиземноморье и стали бронировать Россию. Нет такого».

По её словам, пока Россию бронируют те, кто, видимо, и так собирался и, может быть, какая-то доля перешла из других направлений.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прозвучал прогноз, что подорожание топлива может обернуться подорожанием отдыха на внутренних курортах России.