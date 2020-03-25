Чебоксары, , 14:31 — REGNUM 24 марта Арбитражный суд Чувашии вынес решение по делу о взыскании задолженности за энергоресурсы. Дело примечательно тем, что в него вовлечены четыре участника, которые в суде разбираются из-за 648,93 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

С иском в суд вышло общество «Т Плюс» в отношении администрации Чебоксар в лице горкомимущества. Энергетики требовали оплатить 648 рублей 93 копейки задолженности «за февраль, апрель 2019 года». В документе уточняется, что исковые требования мотивированы «ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате энергоресурсов, поставленных в нежилые комнаты № 1, 8, 9, 10 (лит. А)», расположенные в Чебоксарах по улице К. Маркса, 24.

«Представитель ответчика исковые требования не признал. В представленном отзыве на иск ответчик указал на то, что управляющей организацией не представлено доказательств уведомления собственника нежилых комнат о необходимости перехода на прямой договор с ресурсоснабжающей организацией», — говорится в документе.

К участие в деле в качестве третьих лиц были привлечены две организации: управляющие компании «Олимп» и «Центральная».

Арбитражный суд Чувашии вынес решение 24 марта, взыскав с Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом в пользу «Т Плюс» 648,93 рубля и 2 тыс. рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Данное решение суда может быть обжаловано.