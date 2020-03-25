Москва, , 14:30 — REGNUM Критика Дерипаски действий Центробанка России во многом сводится к аргументам в пользу снижения ключевой ставки и, наверное, данный запрос от крупного бизнеса сейчас достаточно актуален, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя высказывания Дерипаски.

«Однако стоит отметить, что действия ЦБ с началом кризисных явлений в российской экономике на фоне пандемии коронавируса, выглядят вполне адекватными и профессиональными.

С 10 марта наблюдается ослабление рубля, однако волатильность данного ослабления существенно ниже предыдущих кризисов. Риски инфляционной спирали сейчас и в правду достаточно велики

Чтобы ЦБ одномоментно принимал решения по снижению ставки, на текущий момент достаточно мало статистики по потенциальному ущербу для крупного бизнеса.

А вот для малого и среднего бизнеса, ни действия ЦБ, ни снижение ключевой ставки погоды в моменте не сделают, а полученный эффект будет получен, когда бизнес уже обанкротится.

Необходима адресная поддержка, стимулы и льготы, но это уже ответственность правительства РФ и комплексные действия монетарных властей», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бизнесмен Олег Дерипаска подверг достаточно резкой критике политику Банка России и решение о сохранении ключевой ставки на уровне 6%.

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