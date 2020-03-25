Киев, , 14:12 — REGNUM В настоящий момент на Украине есть «довольно упертая группа людей», которая «продает» многим финансово необразованным людям идею дефолта страны, заявил 25 марта заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

Рашкован обозначил позицию сторонников дефолта Украины:

«Мол, только трусы платят по долгам — зачем нам искать внешнее финансирование на борьбу с кризисом? Давайте покажем, кто в нашем суверенном доме хозяин: возьмем те миллиарды гривен и долларов, которые страна заняла в прошлом, и вместо возврата кредиторам, направим их на помощь бедным и обездоленным».

Вместе с тем, он привел слова, которые в контексте ситуации на Украине стоят в одному ряду со словом «дефолт»: девальвация, инфляция, банкротства, пустые магазины, набеги на банки, социальные протесты, насилие на улицах, мародёрство и международная изоляция.

«Господа депутаты и политики, вы действительно хотите такого будущего Украине?», — задается вопросом Рашкован.

ИА REGNUM напоминает, что сторонником объявления дефолта Украины является олигарх Игорь Коломойский, а также близкие к нему бизнесмены и политики. Официальная власть в Киеве заявляет, что такой сценарий действий в настоящий момент даже не рассматривает. Вместе с тем, Рада никак не может принять т.н. «антиколомойский» закон, который окончательно запретит возврат Приватбанка олигарху — что является главным условием возобновления сотрудничества с МВФ и получения финансовой поддержки фонда.