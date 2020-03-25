Москва, , 14:08 — REGNUM Та ситуация, которая сложилась на рынке туристических услуг, уникальна и беспрецедентна. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 25 марта на пресс-конференции заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Такого никогда не было. Мы рекомендуем туристам не суетиться, не паниковать. Туристический бизнес, подавляющее большинство крупных игроков не намерены закрываться и уходить, — сказала она. — Они намерены помочь своим туристам, после того как закончится пиковая мегакризисная ситуация. Но при этом надо понимать, что у туроператоров нет возможности оперативно всем вернуть всё в полном объёме. Количество заявок на аннуляции превышает возможности любого рабочего дня. Поэтому и туроператоры, и турагенты предлагают дать ответ туристам в период от 30 до 60 дней. Но надо понимать, что это делается не с целью замылить ситуацию».

По её словам, наиболее распространённый сейчас вариант мирного урегулирования вопроса — это перенос даты вылета с возможным изменением направления.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, более пяти тысяч граждан РФ планировали вылететь из ОАЭ в ближайшие дни.

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