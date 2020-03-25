Москва, 25 марта 2020, 14:08 — REGNUM Та ситуация, которая сложилась на рынке туристических услуг, уникальна и беспрецедентна. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 25 марта на пресс-конференции заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
По её словам, наиболее распространённый сейчас вариант мирного урегулирования вопроса — это перенос даты вылета с возможным изменением направления.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, более пяти тысяч граждан РФ планировали вылететь из ОАЭ в ближайшие дни.
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