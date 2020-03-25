Минск, , 14:04 — REGNUM «Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в феврале 2020 г. составила 1119,7 рубля», — сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии.

По установленному Нацбанком Белоруссии официальному обменному курсу на конец февраля эта сумма была эквивалентна $500,07 (2,2391 бел.руб. за $1).

Однако номинальная начисленная средняя зарплата — это не зарплата до вычета налогов и обязательных взносов в ФСЗН (белорусский государственный пенсионный фонд). Среднестатистический белорусский работник получает «на руки» гораздо меньшую сумму.

Подоходный налог в Белоруссии составляет 13%, ещё 1% отчисляется в ФСЗН. Также уплачиваются профсоюзные и иные взносы. К ним добавляются расходы на принудительную подписку — без предъявления квитанции о подписке на ведомственную газету во многих госструктурах открыто угрожают лишить зарплаты или уволить.

Белстат не публикует данных о медианной зарплате за февраль — более реалистичного показателя, хотя и тоже усреднённого. По официальным данным, подавляющему большинству белорусских работников не начисляют ту самую среднюю номинальную начисленную среднюю зарплату.

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