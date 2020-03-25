Москва, , 14:04 — REGNUM Совфед одобрил закон о гарантийной поддержке малого и среднего бизнеса, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

В рамках единой системы обеспечивать кредитно-гарантийную поддержку будут корпорация МСП, МСП Банк и региональные гарантийные организации.

Корпорацией МСП будет ежегодно ранжировать организации, присваивать им рейтинг, характеризующий степень их финансовой устойчивости и эффективности. С учетом этого ранга государство будет оказывать финансовую поддержку таким организациям.

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