Милан, Италия, , 14:03 — REGNUM Власти Италии должны ускорить оказание финансовой помощи пострадавшим от последствий коронавируса гражданам и предприятиям, помощь должна быть оказана немедленно, а не в течение двух месяцев, заявил в интервью La Stampa в среду, 25 марта, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

Также он призвал правительство не делить отрасли на финансово защищенные и нет, в противном случае дело может дойти до социальных конфликтов, отметил лидер оппозиции.

Власти должны выделять столько средств, сколько понадобится, и давать такие гарантии, какие потребуются для нормализации ситуации, если это будет 100 млрд евро — нужно гарантировать 100 млрд евро, добавил Сальвини.

В целом ряде стран ЕС, которые пострадали от коронавируса меньше, чем Италия, такие меры уже принимаются, в Италии же положение ухудшается и без того крайне низкими темпами экономического роста, сейчас нужно переломить ситуацию, сказал лидер «Лиги».

Как сообщалось ранее, 22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Также утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро.

Ранее власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта.

По данным на 24 марта, от коронавируса в Италии умерли 6820 человек, количество жертв за сутки выросло на 743 (на 12%). Выздоровели 8326 человек, днем ранее этот показатель составлял 7432 (рост также на 12%). Всего коронавирусом были заражены (с учетом погибших и выздоровевших) 69 176 человек, на 5248 больше, чем днем ранее.