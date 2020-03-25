Киев, , 13:59 — REGNUM Последние сутки на рынках оказались самыми позитивными с 12 февраля, заявил 25 марта украинский экономист Андрей Блинов, комментируя ситуацию в мире.

Эксперт отметил, что за 24 марта 2020 года Dow Jones взлетел более чем на 11%, S&P500 — на 9,4%, NASDAQ — на 8 с небольшим.

«Ренессанс, невиданный с 1933 года. Зелёным покрылись все рынки, включая европейские, азиатские, ресурсные», — отмечает Блинов.

Он подчеркивает, что рост идет на новостях о том, что денежная поддержка ФРС США будет «безразмерной».

»Резервные банки будут покупать неограниченное количество казначейских облигаций и ценных бумаг с ипотечным покрытием, чтобы поддерживать расходы по займам на самом низком уровне, а также обеспечивать бесперебойное функционирование рынков. Это открыло дорогу остановке безудержного закрытия позиций любой ценой, лишь бы рассчитаться с долгами. Впереди большой пакет антикоронавирусной поддержки на несколько триллионов долларов от Конгресса. Также мир полагает, что в траектории пандемии в Италии настал перелом», — заявил экономист.

Блинов отметил, что для конкретно украинской экономики эти новости означают появление неких возможностей, при том что рецессия всё равно неизбежна.

«Но она имеет все шансы не превратиться в минус 15% образца 2009 года или минус 16% в 2014−15 годы… При разумном карантине без перегибов, перенастройке бюджета, решении вопросов с графиком выплат госдолга не путём дефолта, а за счёт решительного заимствования у международных финансовых организаций, последовательной антициклической политики занятости, отстаивании интересов на внешних рынках (явно будут попытки протекционизма) можно нормально выгрести», — заявил Блинов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в офисе президента Украины заявили, что в этом году, по самому оптимистическому сценарию, падение экономики Украины составит 5% ВВП.