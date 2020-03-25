Тбилиси, , 13:59 — REGNUM В сложившейся ситуации жителям Грузии голод несет большую угрозу, чем коронавирус. Об этом 25 марта рассказал в интервью агентству Report председатель Объединения грузинских профсоюзов Ираклий Петриашвили.

По его мнению, власти страны должны принимать меры в отношении тех, кто потерял работу из-за вспышки коронавируса.

«Оставшимся без работы гражданам необходимо выдать прожиточный минимум. Это должно субсидироваться за счет государственных фондов или должен быть создан специальный фонд», — сказал Петриашвили. Он также заявил, что безработным необходимо отстрочить на два месяца платежи по ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса в Грузии были закрыты торговые точки, работа которых не имеет высокой социальной значимости (продуктовые магазины, аптеки). Кроме того, были запрещены пассажирские перевозки на маршрутках, а также любые междугородние и международные перевозки.

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