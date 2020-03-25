Пхеньян, , 13:34 — REGNUM В период с января по февраль импорт товаров из Северной Кореи в Китай сократился на 71,9%, до $10,7 млн. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на китайские правительственные источники.

По данным источников, экспорт товаров из Китай в КНДР также сократился на 23,2%, до $197,4 млн. По мнению японских экспертов, данная тенденция показывает острую нехватку предметов первой необходимости на Севере.

Тем не менее многие считают, что Китай — источник иностранной валюты для КНДР, однако в настоящее время больше внимание страна уделяет не торговле, а борьбе с коронавирусом нового типа.

Известно, что власти Северной Кореи объявили о закрытии границы в начале 2020 года, в результате чего экономика страны понесла значительный ущерб.

Напомним, что КНДР также закрывала в границу в разгар тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2013 году и вируса Эболы в 2014 году.