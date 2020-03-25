Москва, , 13:31 — REGNUM Экономическая ситуация, уход многих предприятий на карантин влияет на жизнеспособность бизнеса, даже крупные предприятия столкнулись с рядом проблем, в Совфеде предлагают конкретные меры для облегчения положения бизнеса, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

Приостановка множества коммерческих активностей, в том числе перенос сроков выплат по текущим договорным обязательствам и заключение новых соглашений в гражданском секторе, приводит к резкому снижению оборота предприятия и кризису платежеспособности, отметил член комитета Совфеда по экономической политике Владимир Кравченко.

Он также обратил внимание на приостановку решения банками вопросов о реструктуризации долгов и выдачи новых кредитов предприятиям до окончания карантина, срок ставится не ранее середины апреля.

«Но рассмотрение этих вопросов должно быть безотлагательным и критически важным для организаций, оказавшихся в кризисном положении, выплаты по кредитам которых должны произойти ранее окончания карантина», — отметил сенатор.

Для расширения мер по обеспечению устойчивого экономического развития и преодоления кризисных явлений предлагается по запросу кредитора к банку провести реструктуризацию кредита с отсрочкой долга не менее чем на 1 год и сокращение ставки кредита на 1−3 процента, говорит Кравченко.

Центральному банку России предлагается отменить увеличение резервов для коммерческих банков по таким кредитам и рекомендовать банкам реструктуризировать долг, оперативно рассмотрев поданные заявки.

Также предлагается предоставить так называемые налоговые каникулы, в частности, предприятиям радиоэлектронной промышленности.

Он также настаивает на приглашении в Совфед председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

«От позиции регулятора сейчас зависит очень много, как будут себя вести коммерческие банки в условиях кризиса», — пояснил сенатор.