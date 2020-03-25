Киев, , 13:15 — REGNUM Коронавирусный карантин и экономический кризис не повлияют на планы по масштабной приватизации на Украине, заявил 25 марта глава фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Чиновник подчеркнул, что Фонд продолжает готовить объекты т.н. «большой приватизации» на середину и вторую половину года, как и было запланировано. При этом продолжается также малая и средняя приватизация — «успешные онлайн аукционы проходят в эти дни».

В завершение Сенниченко заявил, что с начала нынешнего года Украина нарастила доходы от приватизации в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

ИА REGNUM напоминает, что в январе министерство экономики Украины определило 20 первоочередных крупных и более пол тысячи малых госпредприятий для приватизации. Тогда в правительстве заявили, что в госбюджет страны в этом году может поступить до 6 млрд грн от «большой приватизации». После начала «коронавирусного» кризиса власти не комментировали, как изменились приватизационные ожидания.