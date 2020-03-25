Москва, , 13:07 — REGNUM В Госдуме намерены оперативно обсудить законопроекты, направленные на поддержку экономики и на борьбу с коронавирусом, этому будет посвящено заседание Совета Думы 26 марта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Соберемся ещё завтра на заседание Совета (Думы). Необходимость вызвана тем, что завтра состоится заседание правительства РФ, на котором будут рассмотрены законодательные инициативы. Как вы понимаете, чтобы нам не откладывать предложение правительства в долгий ящик, учитывая, что все они носят приоритетный характер. Так как речь идёт о преодолении экономических вызовов, необходимости поддержки бизнеса, который пострадал в условиях коронавируса, мы посчитали правильным завтра собраться в рамках внеочередного заседания Совета, рассмотреть законодательные инициативы правительства с тем, чтобы они у нас были уже в повестке заседания Госдумы на следующей неделе», — сказал Володин.

В ходе заседания Совета Думы предполагается рассмотреть четыре законопроекта.

«Завтра правильно будет рассмотреть порядка четырех законодательных инициатив. Но посмотрим, возможно, в ходе сегодняшней работы и до завтра у нас есть ещё предложения со стороны депутатов, их также можем рассмотреть в рамках завтрашнего дополнительного заседания», — пояснил он.