Москва, , 13:02 — REGNUM На фоне экономического кризиса под ударом окажутся также и доходы субъектов РФ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 марта заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации.

«В этом году мы ожидаем сложную экономическую ситуацию. Возможно, у нас не будет экономического роста в этом году. Возможно, у нас уменьшатся доходы бюджетов субъектов Российской Федерации», — заявил Кудрин.

«В 2019 году 72 региона являлись получателями дотаций на выравнивание, при этом межбюджетные трансферты выросли с учётом национальных проектов, но связанность этих ресурсов из федерального бюджета увеличилась. То есть субъекты могут меньше распоряжаться средствами по своему усмотрению. Мы комплексно проанализируем эту ситуацию», — подчеркнул он.