Москва, , 13:02 — REGNUM В настоящее время закрывается подавляющее число туристических направлений. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 25 марта на пресс-конференции заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Легкое преувеличение — говорить о том, что аннулированы все туры, — сказала Ломидзе. — В первую очередь туристы обращаются с запросами на аннуляцию на ближайшие даты. Можно сказать, что это вынужденная мера, потому что подавляющее число туристических направлений закрывается. Каждый день мы получаем сообщения, что та или иная страна уже закрыта. Иногда полностью, как это вчера сделали ОАЭ. Накануне они объявили, что закрывается воздушное пространство над страной, закрывается аэропорт. И в результате зависли там тысячи наших туристов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее была озвучена информация о том, что убытки туроператоров в РФ достигли 27 млрд рублей.