Москва, , 13:01 — REGNUM Российская валюта продолжает укрепляться на торгах 25 марта, отправив доллар к отметке 77 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Таким образом, котировки продолжают отдаляться от недавних максимумов, но пара еще выглядит перекупленной, что теоретически предполагает наличие потенциала для дальнейшей нисходящей коррекции.

Нынешнее восстановление рубля во многом связано с ослаблением позиций американской валюты на международной арене. Доллар получил двойной удар в виде стимулов со стороны Федрезерва и правительства, что одновременно вдохнуло жизнь в акции и рисковые активы в целом, позволив инвесторам хотя бы на время частично абстрагироваться от темы коронавируса.

С другой стороны, возможности более существенного укрепления нашей валюты ограничены из-за все еще низких цен на нефть, которые никак не могут развить коррекцию над уровнем $30 за баррель.

В краткосрочной перспективе рубль получает поддержку со стороны пика налоговых выплат, который приходится как раз на сегодняшний день. В случае сохранения локального давления на «американца», в моменте пара может протестировать уровень 77 руб., но предпосылок для устойчивого падения котировок ниже 76−75 руб. пока не наблюдается.

Более того, понижательные риски могут вернуться, как только инвесторы вернутся к ситуации с коронавирусом, отыграв стимулы, анонсированные властями США и правительствами других стран», — пояснил эксперт.

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