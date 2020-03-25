Москва, , 13:01 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не ожидает роста экономики России в 2020 году, помощь субъектам РФ возможна в виде дотаций, как во время финансового кризиса 2008−2009 гг., передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

«Роста экономики РФ в текущем году не будет», — сказал Кудрин, отметив, что, напротив, ожидается снижение ВВП.

«Это означает, что мы из субъектов РФ увидим уменьшение доходной базы. Здесь потребуется принять антикризисные меры в том числе те, которые мы применяли в 2008 — 2009 году при помощи федерального бюджета в виде дополнительных дотаций субъектам РФ», — отметил он.

В этой связи возникает вопрос долговой политики регионов, Кудрин не исключил «раунда реструктуризации долгов».