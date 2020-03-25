Москва, , 12:56 — REGNUM Ущерб от лесных пожаров и других факторов для лесного хозяйства за 2010−2018 годы составил порядка 500 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 марта заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации.

«Большая тема — эффективность использования лесов. Здесь много системных проблем. Лесные пожары, страдает экология, сложности с лесовосстановлением, незаконная вырубка. Соответственно, мы теряем 10−12 млрд в год на незаконных рубках леса», — заявил Кудрин.

«Вместе с лесными пожарами и другими факторами, по нашим оценкам, с 2010 года по 2018 год ущерб составил больше 500 млрд рублей», — подчеркнул он.