Москва, , 12:49 — REGNUM Аудиторам удалось переломить негативный тренд в объёмах незавершённого строительства в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 марта заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации.

«Проблема незавершённого строительства — на протяжении многих лет проблема нарастала, поручения президента не выполнялись. В прошлом феврале начали вести эту тему системно, провели несколько специальных проверок, активно отрабатывали тему с региональными КСО, запустили информационную панель, где можно видеть объёмы незавершённого строительства по каждому министерству и ведомству, главному распределителю бюджетных средств, и в каждом субъекте РФ», — заявил Кудрин.

Мне стали звонить губернаторы, депутаты заксобраний стали выяснять, почему такая разница зачастую в объёмах незавершённого строительства в соседних субъектах РФ», — подчеркнул он.

В настоящее время в России 9 тыс. проблемных объектов, включая 3 тыс. 260 объектов-долгостроев (со стройкой более пяти лет), указал Кудрин.