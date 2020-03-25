Бишкек, , 12:48 — REGNUM Из-за введения комендантского часа с 25 марта в столице Киргизии прекратил работать общественный транспорт и такси. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В столичном муниципалитете подчеркивают, что частные перевозчики, нарушившие правила комендантского часа, будут строго наказаны.

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В мэрии отмечают, что медицинские учреждения, аптеки, банки, продуктовые рынки и супермаркеты продолжат работать. Но при этом не уточнили, как добираться до больниц и рынков горожанам, у которых нет личного автотранспорта.

Также руководство киргизской столицы порекомендовало частным компаниям перевести работников на удаленный режим работы, а государственным органам — самостоятельно привозить сотрудников на работу и развозить по домам.

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