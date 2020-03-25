Инчхон, Южная Корея, , 12:59 — REGNUM В связи с пандемией коронавируса нового типа в южнокорейском международном аэропорту «Инчхон» в первые с момента открытия зафиксировали самый низкий суточный пассажиропоток. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании Incheon International Airport Corporation.

По состоянию на 24 марта, общее число пассажиров, воспользовавшихся аэропортом, составило 9 316 человек, из которых 1 800 человек покинули страну, а 7 516 человек — прибыли.

Известно, что суточный пассажиропоток аэропорта «Инчхон» впервые с 2001 года опустился ниже отметки в 10 тыс. человек. В 2018 году среднедневной пассажиропоток составил 187 тыс. человек, а в 2019 году — 194 тыс. человек.

Отмечается, что 24 марта услугами международного аэропорта воспользовались 92 самолета.