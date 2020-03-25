Нижний Новгород, , 12:43 — REGNUM В этом году на железнодорожных вокзалах Арзамас-1 и Арзамас-2 в Нижегородской области сделают капитальный ремонт, — сообщает пресс-служба Горьковских железных дорог.

В порядок планируется привести фасады, внутреннюю отделку помещений и привокзальных территорий, инженерные сети.

Также в Арзамасе будет произведён капитальный ремонт на низких чётной и нечётной платформах 408 км, на станциях Пильна, Серёжа, Мухтолово, Стригино, в Дзержинске и в Шахунье, на станции Семёнов.

На 2020−2021 годы также запланирована полная замена конструкций и переустройство из низкой в высокую платформы №3 ст. Семёнов.

В рамках проекта запланирована установка системы аудиоинформирования пассажиров, системы видеонаблюдения, средств навигации и связи.