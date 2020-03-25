Курган, , 12:33 — REGNUM Руководителям предприятий Зауралья стали поступать звонки от якобы сотрудников администрации Кургана о проверках по соблюдению режима повышенной готовности по коронавирусной инфекции COVID-19. Предлагают «откупиться», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте промышленности и транспорта Курганской области.

В ведомстве предупреждают: никаких проверок не планируется. На курганские заводы звонят мошенники и провокаторы. Проверки подобного рода уполномочено проводить управление Роспотребнадзора по региону.

При поступлении таких звонков на малые или крупные предприятия, рекомендуется обращаться в правоохранительные органы для принятия мер к установлению личностей мошенников.