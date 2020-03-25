Ташкент, , 12:32 — REGNUM На 3% снизится стоимость бензина марок АИ-91, АИ-92 и АИ-95 в Узбекистане, сообщает 25 марта издание «Газета.uz» со ссылкой на источник в нефтегазовой отрасли республики.

Отмечается, что данная мера направлена на повышение доступности топлива для населения. Вместе с тем стоимость бензина может измениться из-за распространения коронавируса.

Кроме того, цены на топливо могут снизиться за счет превышения предложения над спросом. Так, по итогам января-февраля 2020 года производство бензина в Узбекистане выросло на 25,5%, тогда как спрос растет меньшими темпами.

Отметим, по итогам первых двух месяцев 2020 года в Узбекистане произвели 190,3 тыс. тонн бензина, что на 25,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Производство дизельного топлива выросло на 15,4%, до 44,4 тыс. тонн.

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