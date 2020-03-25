Улан-Батор, , 12:30 — REGNUM Коронавирус дополнительно осложнил финансовое положение железной дороги Монголии, убыток которой и до пандемии ежегодно составлял 30 млрд тугриков, — сообщает глава отдела пассажирских перевозок Улан-Баторской железной дороги Б.Даваасурэн.

С начала 2020 года убыток Улан-Баторской железной дороги от пассажироперевозок составляет 1.7 млрд (примерно 51 млн рублей).

«УБЖД не может выполнить свой план на первый квартал 2020 года по перевозке 574 тысяч пассажиров. За первые три месяца она обслужила только 150 тысяч человек. Убыток за этот период составил около 1,7 млрд. тугриков. Кроме того, из-за сокращения пассажиропотока с 15 февраля из 276 поездов компании курсирует только 90 — 100», — заявил глава отдела пассажирских перевозок.

В обычных условиях ежедневный пассажиропоток АО «Улан-Баторская железная дорога» достигает 8 000 человек, а в загруженные периоды — до 13 000. Однако в последний месяц это число сократилось до 3200−3500 пассажиров в день, 20 процентов из них путешествуют на юг от Улан-Батора, а 80 процентов — пользуются северными маршрутами.

Отметим, в целях борьбы с инфекцией COVID-19 Монголия приостановила международные пассажироперевозки до 30 апреля, что нанесло урон финансовому положении транспортной отрасли.

Напомним, в стране зафиксированы 10 случаев заражения коронавирусом. Все случаи являются завозными, и по сообщение Министерства здравохранения Монголии, состояние здоровья пациентов, у которых обнаружили коронавирус нового типа, оценивается как стабильное.