Москва, , 12:29 — REGNUM В 2020 году национальные проекты будут подвергнуты серьёзной корректировке, что потребует их очередного мониторинга со стороны аудитора. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 марта заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации.

«В 2019 году мы начали мониторинг национальных целей, национальных проектов. Пилотные пять национальных проектов мы проанализировали к середине года, к осени — остальные восемь нацпроектов. Результаты были доложены на совете по стратегическому развитию в декабре, на котором по нашим предложениям президент дал поручение», — заявил Кудрин.

«Сами отчёты направлены в Совет Федерации и Думу, они опубликованы, сегодня являются основой анализа нацпроектов. Там много на что можно обратить внимание. Министерства признали эти замечания, в основном исправили уже. Но мы понимаем, что в этом году будет новая корректировка нацпроектов, поэтому в середине года или осенью мы дадим новый мониторинг этих проектов, которые представим и в Совет Федерации», — подчеркнул он.