Москва, , 12:28 — REGNUM Действия Банка России о сохранении ключевой ставки сейчас не критикует только ленивый. Однако надо понимать, что ЦБ должен защищать не только интересы заемщиков, но и интересы вкладчиков, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя высказывания Олега Дерипаски.

«И решение не снижать ставку выглядит логичным, особенно на фоне роста инфляции. Пока потери российской экономики от пандемии по оценкам составляют лишь 0,25% ВВП. То есть по итогам года в России сохранится экономический рост. Так что прав Банк России, а не российский олигарх.

Другое дело, что Банк России, взяв за основу мировой опыт, мог бы поддержать граждан из зоны риска разовыми выплатами. Например, пожилые люди в зоне риска; в России примерно 40 млн пенсионеров; если каждому выплатить, скажем, $1000, то это составит $40 млрд; и это при резервах Банка России в $581 млрд.

Ну и главное. почему Банк России, имея такие резервы, позволяет рублю падать? Всё просто. Издержки компаний обесцениваются, сохраняя маржу.

Маржа — это доходы казны и дивиденды олигархов. А простые люди? Перетопчутся. Это буржуазная Россия. И так поступил бы любой национальный банк и министерство финансов в любой буржуазной стране.

Наиболее обеспеченный класс себя никогда не обидит. В России это чиновники — их финансовое благополучие зависит от доходов казны, а также олигархи — то есть держатели контролирующих и крупных пакетов акций крупных предприятий, прежде всего, экспортеров. И казне, и экспортерам выгоден слабый рубль», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бизнесмен Олег Дерипаска подверг достаточно резкой критике политику Банка России и решение о сохранении ключевой ставки на уровне 6%.

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