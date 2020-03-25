Красноярск, , 12:21 — REGNUM В Красноярском крае освоили производство многоразовых защитных масок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, для этого местная фабрика приостановила выпуск спецодежды.

«Поэтапно нам удалось нарастить объем до 5 тысяч штук в день. В работе задействовано 65 швей», — рассказала директор фабрики Елена Кокоулина.

Всего шитьё масок к настоящему моменту освоили три предприятия лёгкой промышленности. Кроме того, готовится к производству на своей фабрике общество слепых.

«Рассчитываем, что в ближайшие дни нашим производителям удастся довести объем производства до 10 тысяч масок в день и планомерно его наращивать», — отметил министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса в российских аптеках исчезли из продажи одноразовые медицинские маски. В результате их производство начали осваивать во многих регионах страны.

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