Москва, , 12:11 — REGNUM Индекс Московской биржи в ходе торгов 25 марта к 10:39 мск превысил 2500 пунктов, прибавив 3,7% к уровню закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Читайте также: Индекс Мосбиржи на торгах преодолел отметку в 2400 пунктов

В последний раз этот показатель находился выше этой отметки 11 марта 2020 года. Однако на этом уровне он продержался недолго и пошёл на спад. Так, уже к 11:38 индекс составил 2491 (рост +3,12%).

Также по теме: Индекс Мосбиржи в ходе торгов вырос почти на 5%

Индекс РТС прибавил 5,8% и добрался до 1021 пункта.