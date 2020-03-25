Москва, , 12:00 — REGNUM В 2020 году в регионах РФ будет массовое закрытие малых форм бизнеса, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он сообщил 25 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

«В этом году мы увидим ужаснейшую ситуацию с экономикой и социальной сферой, с уровнем жизни населения, — считает Жуковский. — Инфляция, о которой сегодня пишет Банк России и Росстат, составляет 2,4%. Все прекрасно понимают, что такой инфляции нет. Что инфляция сейчас уже около 8−10%. По итогам года она будет достигать 20%. Неофициально около 30−40%. Всё подорожает колоссальнейшим образом. В регионах будет массовое закрытие малых форм бизнеса. Официальная безработица в РФ 4,5%. В неё никто не верит. Скрытая безработица уже сейчас до 20%».

Как полагает Жуковский, в 2020 году «всплеск безработицы будет колоссальный».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы в России в феврале снизился до 4,6% с 4,7% в январе.

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