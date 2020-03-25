Москва, , 11:58 — REGNUM Рекомендации ЦБ РФ предоставлять ипотечные каникулы заемщикам с подтвержденным COVID-19 своевременны, считает директор по работе с клиентами «БКС Премьер» Николай Соколов. Об этом он сегодня, 25 марта, заявил ИА REGNUM, комментируя сообщение регулятора.

Эксперт обратил внимание, что кредитные каникулы — распространённая практика, по сути это услуга, которую уже давно предоставляют заёмщикам многие банки, активно работающие в рознице. Ряд банков в текущей ситуации и сами заявляют о том, что пойдут навстречу заёмщикам, попавшим в затруднительную ситуацию в связи с коронавирусом. «При этом речь идёт не только об ипотеке, суммы и платежи по потребительским кредитам также могут представлять собой существенную нагрузку. Соответственно, пострадавшему клиенту может потребоваться реструктуризация. Банки рассматривают такие случаи в индивидуальном порядке, это абсолютно нормальная практика», — отметил Соколов.

По его словам, кредитные каникулы позволят снизить давление на доходы домохозяйства, например, на период, когда заболевший выпадает из привычного рабочего графика.

«Для банков на данный момент нагрузка вряд ли будет существенной, число заболевших сейчас сравнительно небольшое, соответственно, пока на такие каникулы сможет претендовать не так много людей. Более существенно нагрузка может возрасти, если такого рода каникулы будут вводиться в целом с целью поддержки уровня жизни населения, например, в зависимости от того же показателя долговой нагрузки. Также отметим, что нагрузка на капитал банков может заметно возрасти в дальнейшем не от кредитных каникул, а от ухудшения качества кредитных портфелей в перспективе, в том числе из-за банкротства ряда предприятий и потери работы их сотрудниками», — добавил Николай Соколов.

Напомним, 25 марта стало известно, что ЦБ рекомендует банкам в срочном порядке рассматривать заявления, а также предоставлять ипотечные каникулы заемщикам с подтвержденным COVID-19.