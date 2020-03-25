Москва, , 11:58 — REGNUM Освободить российских граждан от уплаты услуг ЖКХ на время действия режима повышенной готовности из-за коронавируса — вынужденная, необходимая мера, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк, комментируя предложение о временном прекращении оплаты ЖКУ.

«Это может помочь, поскольку режим самоизоляции не всегда предполагает сохранение заработной платы за всеми гражданами. Несомненно, кто-то уходит в отпуска за свой счёт или принимает иные меры для собственной безопасности на время объявления карантина.

Соответственно, помимо удовлетворения естественных потребностей человека, необходимо оплачивать ежемесячные платежи, будь то оплата коммунальных услуг или платежей по кредиту.

Между прочим, банки вводят кредитные каникулы для клиентов. Таким образом, освобождение на время установления карантина от оплаты по коммунальным платежам является своевременной мерой до стабилизации обстановки в стране», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, идею о том, что нужно частично помочь гражданам, оказавшимся из-за карантина в сложной экономической ситуации, озвучил депутат Госдумы Василий Власов.

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